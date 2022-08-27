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13:58 27.08.2022

Вашингтон покладає відповідальність за відсутність підсумкового документа на конференції ДНЯЗ на Росію

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Вашингтон покладає відповідальність за відсутність підсумкового документа на конференції ДНЯЗ на Росію

Позиція Росії на оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) не дала змоги учасникам форуму досягти консенсусу і ухвалити підсумковий документ, заявив спецпредставник США з питань ядерного нерозповсюдження Адам Шейнман.

"Росія - це причина, з якої у нас сьогодні немає консенсусу, - сказав він.

За словами голови конференції Густаво Злаувінена, головною причиною відсутності підсумкового документа стало те, що не було знайдено компромісу щодо формулювань про "ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також інших ядерних об'єктів в Україні".

Злаувінен оголосив, що конференція завершилася без ухвалення підсумкового документа.

"Незважаючи на інтенсивні консультації, конференція не змогла досягти домовленості щодо субстантивної частини проекту підсумкового документа", - сказав він.

У проєкті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Зокрема, країни виявляли б "серйозне занепокоєння з приводу військових дій" на ядерних об'єктах або поблизу них, відзначали б "першочергову важливість забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України".

Також у документі держави підтримують зусилля МАГАТЕ з приводу відвідування ЗАЕС.

Для ухвалення підсумкового документа він має бути схвалений 191 країною - всіма учасниками ДНЯЗ.

Теги: #сша #заес #дняз

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