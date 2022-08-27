Події

13:29 27.08.2022

Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники, українських військових вже почали навчати їх використовувати - Міноборони

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Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники, українських військових вже почали навчати їх використовувати - Міноборони

Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники і навчить українських військовослужбовців використовувати їх для розмінування берегової лінії, повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

"У країну відправлять шість автономних машин для пошуку мін, які допоможуть виявляти російські міни у водах біля її берегів. Три з них будуть надані зі складу у Великої Британії, а ще три будуть закуплені", - йдеться в пресрелізі.

Машини призначені для використання в мілководних прибережних умовах, ефективно працюють на глибині до 100 м для виявлення, визначення місця розташування та ідентифікації мін з використанням набору датчиків, щоб ВМС України могли їх знищити.

Зазначається, що десятки військовослужбовців ВМС України будуть навчені використанню безпілотників у найближчі місяці, причому перша група вже почала навчання.

 

Теги: #велика_британія #безпілотники

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