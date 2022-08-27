Унаслідок агресії РФ в Україні постраждали 1110 дітей - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 27 серпня внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України загинули 377 дітей, 733 – поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій-42.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.