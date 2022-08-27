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11:33 27.08.2022

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

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До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

До тимчасово окупованого Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Як повідомили в редакції, склад помітили на залізничній станції Тамань, яка розташована біля в'їзду на Керченський міст з боку РФ.

"На залізничних платформах розміщені інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 " Мста-С"(за класифікацією НАТО – M1990 "Farm") і 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1"Гвоздика". Крім цього, танки Т-72 і т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – зокрема на базі ракетних тягачів", - пише видання.

У складі військового ешелону також були криті вагони і цистерни з пальним.

Теги: #крим #зброя_рф

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