Події

09:03 27.08.2022

За добу РФ втратила в Україні 250 людей особового складу

1 хв читати
За добу РФ втратила в Україні 250 людей особового складу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 46 500 одиниць особового складу, 1 939 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.08 орієнтовно склали особового складу - близько 46 500 (+250) осіб ліквідовано, танків – 1 939 (+3) од., бойових броньованих машин – 4 254 (+3) од., артилерійських систем - 1 045 (+5) од., РСЗВ - 274 (+2) од., засоби ППО - 148 (+0) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 202 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2), крилаті ракети – 196 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) од., спеціальна техніка – 99 (+0)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 27.08.2022
За добу на півдні знищено 24 окупанти, 12 одиниць техніки, склади з боєприпасами

За добу на півдні знищено 24 окупанти, 12 одиниць техніки, склади з боєприпасами

18:34 26.08.2022
Окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, а також утримати окуповані території на півдні та сході України – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, а також утримати окуповані території на півдні та сході України – Генштаб ЗСУ

07:27 26.08.2022
ЗС України знищили 20 осіб о/с ворога, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку ворога в Дудчанах та склад боєприпасів

ЗС України знищили 20 осіб о/с ворога, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку ворога в Дудчанах та склад боєприпасів

07:42 25.08.2022
За добу ЗСУ завдали чотири авіаудари у зосередження окупантів у Бериславському районі, а також по Каховському мосту в Херсонській області

За добу ЗСУ завдали чотири авіаудари у зосередження окупантів у Бериславському районі, а також по Каховському мосту в Херсонській області

09:48 24.08.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 150 осіб, три танки та вертоліт

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 150 осіб, три танки та вертоліт

18:46 23.08.2022
Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

08:57 23.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

07:32 23.08.2022
За добу на півдні українські військові знищили 17 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу на півдні українські військові знищили 17 окупантів, 7 одиниць техніки

10:56 22.08.2022
ПС ЗСУ за добу знищили російські вертоліт, 7 БПЛА та 2 крилаті ракети

ПС ЗСУ за добу знищили російські вертоліт, 7 БПЛА та 2 крилаті ракети

08:54 22.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

Ворог обстріляв Харків, попередньо жертв і постраждалих немає

ОСТАННЄ

На місці нічних ракетних ударів по центру Харкова йдуть пошуково-рятувальні роботи - Синєгубов

Росіяни уранці обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв

Ворог обстріляв район залізничного вокзалу в Слов'янську, згорів приватний будинок - мер

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

ПС ЗСУ знищили російський вертоліт і три БПЛА

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

Правоохоронці затримали представників одного з благодійних фондів Івано-Франківська за торгівлю гумдопомогою

СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА