За добу РФ втратила в Україні 250 людей особового складу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 46 500 одиниць особового складу, 1 939 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.08 орієнтовно склали особового складу - близько 46 500 (+250) осіб ліквідовано, танків – 1 939 (+3) од., бойових броньованих машин – 4 254 (+3) од., артилерійських систем - 1 045 (+5) од., РСЗВ - 274 (+2) од., засоби ППО - 148 (+0) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 202 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2), крилаті ракети – 196 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) од., спеціальна техніка – 99 (+0)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.