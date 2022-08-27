Події

07:56 27.08.2022

США мають намір заснувати посаду посла у справах Арктики

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США мають намір заснувати посаду посла у справах Арктики

Влада США планує заснувати посаду посла з особливих доручень в Арктичному регіоні, повідомляє у п'ятницю Держдеп.

"Президент планує зробити більш значущою позицію координатора з питань Арктики, призначивши посла з особливих доручень в Арктичному регіоні за умови отримання рекомендацій та згоди Сенату", - йдеться у заяві держдепу.

Зазначається, що до обов'язків посла увійдуть просування американської політики в регіоні, комунікація з колегами з арктичних і не арктичних країн, а також з корінними народами та співпраця із зацікавленими сторонами всередині країни, включно з урядами штатів, місцевою владою та іншими.

США є однією із восьми арктичних держав нарівні з Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Росією та Швецією.

 

 

Теги: #сша #арктика #посада #плани

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