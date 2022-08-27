Події

07:46 27.08.2022

За добу на півдні знищено 24 окупанти, 12 одиниць техніки, склади з боєприпасами

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За добу на півдні знищено 24 окупанти, 12 одиниць техніки, склади з боєприпасами

За добу п'ятниці українські військові знищили 24 особи особового складу агресора, 12 одиниць ворожої техніки, склади з боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 2️5️0️ вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 2️4️ рашисти, 2️ РСЗВ "Смерч", 3️ самохідні гармати "Гіацинт", самохідну гармату артилерії "Піон", самохідну артилерійсько-мінометну установку, 5 одиниць броньованої та автотехніки. Поблизу Інженерного та Чорнобаївки знищено склади з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на суботу.

Окрім цього, українська авіація вразила засоби ППО окупантів у Херсоні, опорний пункт у Новопетрівці, скупчення ворожої живої сили та техніки там же, а також Ольгине.

У п'ятницю диверсійно-розвідувальна група агресора, в кількості близько 10 осіб, спробувала провести штурм у напрямку Добропілля – Добрянка, зазнала невдачі та відійшла.

Протягом дня ворог завдав 1 ракетного та 4 авіаційних удари.

По Миколаєву окупанти випустили 2 реактивні снаряди із системи залпового вогню "Смерч". Зафіксовано прильоти на відкритих поверхнях за містом. Жертв і руйнувань немає.

Уздовж лінії зіткнення відпрацювала ворожа штурмова авіація та гелікоптери, серед українських захисників втрат немає.

У результаті враження Антонівського та Дар'євського мосту противник не може їх використовувати для переміщення важкої техніки.

Напоготові до нанесення ракетних ударів залишаються 4 ракетоносії ворожого морського корабельного флоту - 2 надводних і 2 підводних, у спорядженні 2 ракети "Калібр".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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