Укроборонпром спільно з Генштабом ЗС України розробили програму розвитку БПЛА для української армії

Державний концерн "Укроборонпром" спільно із Генеральним штабом ЗСУ розробили програму розвитку безпілотних літальних апаратів для Сил безпеки та оборони України.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, це зроблено на виконання доручення головнокомандувача української армії генерала Валерія Залужного.

"Фахівці, залучені до цього проєкту, систематизували знання про бойове застосування безпілотників, їхнє місце на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів тощо. У ході роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що програма також передбачає "плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА для швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях".

Зазначається, що автори програми презентували її головному комітету ЗСУ і розраховують на якнайшвидшу її реалізацію, що у свою чергу дозволить прискорити перемогу України у війні з російськими окупантами.