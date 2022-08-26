Законопроєкт про конкурсний відбір суддів КС перебуває на розгляді профільного комітету – Стефанчук

Законопроєкт про конкурсний відбір суддів Конституційного Суду (КС) проходить експертизу в профільному парламентському комітеті і лише після його рішення зможе бути запропонований до розгляду в залі пленарних засідань, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Він наразі проходить розгляд на комітеті (з питань правової політики – ІФ): як тільки комітет визначиться щодо цього законопроєкту, його одразу буде внесено до зали. Його ухвалення – це перша вимога Європейської комісії до України (серед семи блоків реформ, виконання яких визначено умовою для збереження статусу кандидата в члени Євросоюзу – ІФ-У), і ми як парламент працюємо над їх виконанням, щоб відкрити можливість для переговорів про повноцінне членство України в ЄС", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він також нагадав, що Верховна Рада вже виконала одну з вимог Єврокомісії: 15 серпня парламент обрав двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Після цього, крім ухвалення закону про конкурсний відбір суддів КС, необхідно буде напрацювати та розглянути законопроєкти про посилення контролю за фінансовими операціями (FATF), медіа та національні спільноти.