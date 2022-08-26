В Україні розпочав роботу реєстр пошкодженого та знищеного агресором майна

Міністерство інфраструктури України запустило Реєстр пошкодженого та знищеного майна внаслідок воєнної агресії.

Як повідомляється на сайті відомства, єдина база даних міститиме інформацію про всю житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, що постраждала за час воєнних дій.

Реєстр використовуватимуть для надання громадянам компенсації за пошкоджене житло, а також планування та управління процесом відновлення.

"Створення реєстру - це основа для цифрового відновлення країни. Саме в реєстрі буде накопичено інформацію про всі руйнування, спричинені російською воєнною агресією, різні типи об'єктів та різні види власності. Необхідність такої роботи зумовлена масштабами руйнувань - за пів року повномасштабного вторгнення ворог завдав прямих збитків Україні на $113,5 млрд", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Наступним етапом за підтримки донорів та партнерів спільно з коаліцією громадських організацій RISE Ukraine заплановано запуск розробки всіх модулів системи.

Система має стати єдиним антикорупційним інструментом державного управління, забезпечити прозорість та ефективність відновлення та координації з міжнародними партнерами.

Створені органами місцевого самоврядування та військово-цивільними адміністраціями спеціальні комісії вноситимуть до Реєстру результати обстеження ушкоджень. Комісії здійснюватимуть верифікацію даних, що вже вносяться громадянами, зокрема через додаток "Дія".

Наразі через портал та додаток "Дія" було отримано понад 256,6 тис. заявок про пошкоджене або зруйноване майно громадян, загальною площею понад 17,7 млн кв. м.

До реєстру пошкодженого та знищеного майна буде інтегровано зокрема інформацію про пошкоджені об'єкти державної та комунальної власності, а також транспортну, енергетичну та іншу інфраструктури.

У повідомленні також уточнено, що функціонування цього реєстру передбачено згідно із законопроєктом № 7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації", який готується до другого читання у Верховній Раді.