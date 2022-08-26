СБУ та Нацполіція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту в Україну на святкування Рош Гашана

Служба безпеки України та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту в Україну на святкування Рош Гашана через загрозу ворожих ракетних атак та провокацій.

У повідомленні української спецслужби у п'ятницю наголошується, що таке рішення ухвалено спільно із правоохоронними структурами Ізраїлю та іншими відповідальними органами української влади.

"Це (рекомендація утриматися від візиту – ІФ) пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України", - наголошується в повідомленні.

За інформацією СБУ, правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію щодо можливих загроз перебування паломників у нашій державі для своєчасного комплексного реагування.

"Особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - ідеться в повідомленні.

Водночас, як наголошують у СБУ, попри всі заходи безпеки, РФ може використати приїзд та масове скупчення паломників для створення провокацій.

"Тож, з огляду на вищезазначену інформацію, просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято", - підсумували в українській спецслужбі.