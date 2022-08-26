Стефанчук: На парламентській частині "Кримської платформи" ми представимо всі напрацьовані документи за період її існування

Україна в рамках парламентської частини саміту "Кримська платформа" має намір подати всі напрацьовані документи за період його існування та результати слухань у Верховній Раді про стратегію деокупації Криму, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"У нас багато планів щодо першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи. Головне завдання – утримати порядок денний про територіальну цілісність України на прикладі Криму. Ми поїдемо туди з багатьма актами. Це не лише законодавчі акти, які ми плануємо ухвалити (це і закон про національні спільноти та законопроект про статус кримськотатарського народу). Ми представимо всі документи, які вже були напрацьовані за період існування Кримської платформи (з 23 серпня 2021 року – ІФ-У)", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Стефанчук нагадав, що у Верховній Раді 22 вересня планують провести слухання щодо стратегії з деокупації Криму, результати яких також буде представлено парламентарям країн світу на Кримській платформі.

Як повідомлялося, парламентська частина саміту Кримська платформа відбудеться 24-25 жовтня у Загребі (Хорватія), а на рівні президентів саміт відбувся в онлайн-форматі 23 серпня.