Події

14:17 26.08.2022

Ексголову Львівської облорганізації ОПЗЖ підозрюють у держзраді

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Ексголову Львівської облорганізації ОПЗЖ підозрюють у держзраді

У державній зраді підозрюють колишнього голову Львівської обласної організації забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Повідомлено про підозру в держзраді колишній очільниці обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір – право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій.

"За вказівками спецслужб країни-агресора вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогою надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію.

"На виконання замовлень країни-агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року до серпня 2022 року, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях, вона здійснювала підривну діяльність проти України. Для прикриття своєї підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора підозрювана використовувала журналістські посвідчення", - зазначено в повідомленні.

Теги: #держзрада #львівська #опзж

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