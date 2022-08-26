Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.
Звуки вибухів, які чути на Київщині, – це знешкодження вибухонебезпечних предметів, ситуація в області контрольована та спокійна, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Шановні жителі Київщини! Ситуація в області контрольована та спокійна. Будь ласка, зберігайте спокій. Щодо вибухів, які чують жителі в деяких районах області, триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані і не несуть небезпеки", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Звуки можуть лунати протягом дня.