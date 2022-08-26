Події

13:26 26.08.2022

Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.

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Звуки вибухів, які чути на Київщині, – це знешкодження вибухонебезпечних предметів, ситуація в області контрольована та спокійна, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Шановні жителі Київщини! Ситуація в області контрольована та спокійна. Будь ласка, зберігайте спокій. Щодо вибухів, які чують жителі в деяких районах області, триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані і не несуть небезпеки", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Звуки можуть лунати протягом дня.

 

Теги: #вибухи #київська_область

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