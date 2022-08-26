Події

07:27 26.08.2022

ЗС України знищили 20 осіб о/с ворога, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку ворога в Дудчанах та склад боєприпасів

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ЗС України знищили 20 осіб о/с ворога, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку ворога в Дудчанах та склад боєприпасів

Збройні сили України за добу четверга знищили 20 осіб особового складу ворога, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку ворога у Дудчанах та склад боєприпасів, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Підтверджені втрати ворога становлять 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському", - сказано у повідомленні.

Остаточні втрати ворога розвідуються.

Крім того, Повітряні сили завдали ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

Під час виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ураження зосередженням ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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