Події

20:22 25.08.2022

Мер Мелітополя Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до настання холодів

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Мер Мелітополя Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до настання холодів

Мер тимчасово зайнятого російськими окупантами Мелітополя (Запорізька обл.) Іван Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до початку опалювального сезону.

"Опалювальний сезон у Мелітополі – під загрозою зриву. Понад місяць у місті немає газу, з яким пов'язано 95% опалення. Перспективи виникнення газу немає", - сказав Федоров у відеозверненні в четвер.

Він зазначив, що у тимчасово зайнятому окупантами Бердянську газ зник 3 місяці тому, проте його подачу досі не відновили, і слова загарбників щодо будівництва газопроводу з Бердянська до Мелітополя – фейк.

"До початку опалювального сезону залишається 2 місяці, тому необхідно якомога евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #евакуація #мелітополь #запорізька_область

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