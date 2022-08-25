Через відключення ЗАЕС від енергомережі Херсонщина залишилася без електропостачання

Перше в історії відключення Запорізької АЕС від енергомережі спровокувало тимчасове припинення постачання електрики до населених пунктів Херсонської області.

Як повідомляють очевидці, у четвер удень в області тимчасово припинилася подача електроенергії, після чого в населених пунктах регіону розпочалися проблеми з водопостачанням та зв'язком (пов'язані зі знеструмленням необхідного для їхньої роботи обладнання).

Пізніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич підтвердив, що причиною проблем із постачанням електроенергії в область стало відключення ЗАЕС від мережі, спричинене діями російських окупантів.

"Щодо знеструмлення Херсонської області! За офіційною інформацією "Енергоатома", через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС було відключено (останню четверту) лінію, яка живить у тому числі й Херсонську область. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів", - написав він у фейсбуці.

Водночас Янушевич зазначив, що наразі відбуваються пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

За інформацією очевидців, станом на 18:00 в окремих населених пунктах Херсонської області вдалося відновити постачання електрики та води.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомила, що окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) уперше у своїй історії повністю відключена від мережі.