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16:22 25.08.2022

ЗАЕС-6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, ЗАЕС-5 також залишається відключеним – ДІЯРУ

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ЗАЕС-6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, ЗАЕС-5 також залишається відключеним – ДІЯРУ

Енергоблок №6 Запорізької атомної станції відключився від мережі внаслідок повторного відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", повідомила Держінспекція ядерного регулювання.

Згідно з повідомленням ДІЯРУ у фейсбуці в четвер, повторне відключення ПЛ-750 кВ "Дніпровська" сталося о 14:14 за київським часом.

Перед цим ВЛ відключалася о 12:12 четверга внаслідок бойових дій у районі розміщення ЗАЕС. Унаслідок цього було відключено енергоблок №5 із подальшим спрацюванням аварійного захисту, а енергоблок №6 було переведено на забезпечення власних потреб.

Уже о 12:29 у результаті відновлення роботи ПЛ енергоблок №6 було підключено до мережі, але о 14:14 він знову відключився.

При цьому в ДІЯРУ наголосили, що зауважень до роботи автоматики та систем безпеки немає.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграм-каналі повідомив, що станом на 14:30 радіаційний фон у місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, що відповідає нормі.

Теги: #блок #відключення #заес

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