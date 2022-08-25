Події

15:58 25.08.2022

В Енергодарі розпочалися роботи з відновлення електропостачання – мер

1 хв читати
В Енергодарі розпочалися роботи з відновлення електропостачання – мер

В Енергодарі працівники комунальних підприємств та фахівці Запорізької АЕС розпочали процес відновлення електропостачання, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції. І наступним кроком стане відновлення роботи свердловин на питному водозаборі", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що фахівці докладають максимальних зусиль, щоб виконати ці роботи найближчим часом.

Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів у четвер, 25 серпня, Енергодар був повністю позбавлений електро- та водопостачання.

 

Теги: #електропостачання #заес #енергодар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 25.08.2022
ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - "Енергоатом"

ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - "Енергоатом"

16:22 25.08.2022
ЗАЕС-6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, ЗАЕС-5 також залишається відключеним – ДІЯРУ

ЗАЕС-6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, ЗАЕС-5 також залишається відключеним – ДІЯРУ

15:24 25.08.2022
Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, можливо, прибуде за кілька днів - Гроссі

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, можливо, прибуде за кілька днів - Гроссі

13:21 25.08.2022
Енергодар через обстріл російських військ повністю залишився без світла та води – мер

Енергодар через обстріл російських військ повністю залишився без світла та води – мер

10:24 25.08.2022
В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, декілька РСЗВ та гаубиць Д-30 – голова Нікопольської райадміністрації

В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, декілька РСЗВ та гаубиць Д-30 – голова Нікопольської райадміністрації

09:19 25.08.2022
Секретаріат ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через Київ на ЗАЕС – Гутерреш

Секретаріат ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через Київ на ЗАЕС – Гутерреш

06:50 25.08.2022
За інцидент на Запорізькій АЕС буде відповідальна насамперед РФ

За інцидент на Запорізькій АЕС буде відповідальна насамперед РФ

20:07 24.08.2022
РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

17:54 24.08.2022
Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури – Гутерреш на засіданні Ради Безпеки ООН

Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури – Гутерреш на засіданні Ради Безпеки ООН

08:39 24.08.2022
РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - "Енергоатом"

ЗАЕС-6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, ЗАЕС-5 також залишається відключеним – ДІЯРУ

Херсонщина повністю залишилася без енерго-, водопостачання та зв'язку

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, можливо, прибуде за кілька днів - Гроссі

У полоні в росіян перебувають 80 жителів Мелітополя – мер

ОСТАННЄ

Херсонщина повністю залишилася без енерго-, водопостачання та зв'язку

Окупанти обстрілювали Оріхів та околиці кілька годин, загинув юнак

Рада активно працює над євроінтеграційними законопроєктами – Стефанчук

Українські артилеристи знищили командні пункти артилерії РФ у Каховському та Бериславському районах, знову вдарили по Антонівському мосту

Заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн

Розпочався демонтаж корпусу "Київпроєкту"

У полоні в росіян перебувають 80 жителів Мелітополя – мер

Прокуратура порушила справу за фактом ворожого обстрілу смт Чаплине, внаслідок якого загинули десятки людей

У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

У Мелітополі паспорти РФ узяли менше ніж тисяча жителів - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА