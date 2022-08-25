В Енергодарі розпочалися роботи з відновлення електропостачання – мер

В Енергодарі працівники комунальних підприємств та фахівці Запорізької АЕС розпочали процес відновлення електропостачання, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції. І наступним кроком стане відновлення роботи свердловин на питному водозаборі", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що фахівці докладають максимальних зусиль, щоб виконати ці роботи найближчим часом.

Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів у четвер, 25 серпня, Енергодар був повністю позбавлений електро- та водопостачання.