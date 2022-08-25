Події

15:24 25.08.2022

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, можливо, прибуде за кілька днів - Гроссі

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Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, можливо, прибуде за кілька днів - Гроссі

Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може бути відправлено на Запорізьку АЕС найближчими днями, розраховує генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Це буде дуже скоро (...) через кілька днів. Я думаю, що ми дуже, дуже наблизилися до остаточної і повної згоди обох сторін", - заявив глава МАГАТЕ в інтерв'ю каналу France 24 у четвер.

"(Над такою місією) працюємо. Я вважаю, що вона можлива", - сказав він.

За його словами, станція стала якщо не мішенню, то об'єктом, не захищеним від військових атак, що є абсолютно неприпустимим. "Спосіб стабілізувати (ситуацію) полягає в тому, щоб забезпечити міжнародну присутність на місці. Між сторонами є принципова згода. Я працюю над деталями", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ.

Теги: #магате #заес

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