Події

15:20 25.08.2022

Окупанти обстрілювали Оріхів та околиці кілька годин, загинув юнак

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Юнак загинув, жінка зазнала важких поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Оріхів Пологівського району Запорізької області та прилеглих сіл, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка із селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки. Зруйновано десятки приватних будинків", - написав Старух у телеграмі в четвер.

За його словами, інформація уточнюватиметься.

Як повідомлялося, в четвер у Запоріжжі було чути вибухи. Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ракетних ударів по обласному центру завдано не було, і повідомив, що, за попередніми даними, це були звуки прильотів по кількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Оріхів розташований приблизно за 40 км від Запоріжжя.

Теги: #обстріл #оріхів

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