Заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
Корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн заарештовано за рішенням Київського районного суду Харкова, повідомляє Служба безпеки України в четвер.
"Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм із Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова. Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами на всій території України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією спецслужби, свої доходи в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка, у свою чергу, сплачує податки до держбюджету РФ. "У такий спосіб фактично відбувалося фінансування військової агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
"Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох зазначених фірм сформовані за рахунок "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року", - розповіли у відомстві.
Наразі триває передання активів до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).