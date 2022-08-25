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12:28 25.08.2022

24 серпня РФ здійснила 200 літаковильотів, завдала вісім ударів по Україні - ПС ЗСУ

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24 серпня РФ здійснила 200 літаковильотів, завдала вісім ударів по Україні - ПС ЗСУ

У День Незалежності України 24 серпня Росія здійснила 200 літаковильотів, завдала вісім ударів по Україні, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Учора, попри те, що була така велика кількість тривог, все ж таки великої ракетної активності не зафіксовано. Але зафіксовано велику авіаційну активність. Понад майже 200 літаковильотів було зафіксовано за добу 24 серпня. Противник переважно застосовував для атак України дальні бомбардувальники Ту- 22М3, які носять ракети, основне озброєння для них - ракета Х-22", - сказав Ігнат на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові у четвер.

За словами спікера, було зафіксовано вісім прильотів цих ракет по областях.

"Противник також застосовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", - додав Ігнат.

Він звернув увагу на те, що кількість тривог 24 серпня зумовлена тим, що, окрім ракетних ударів, Росія здійснювала багато імітаційних вильотів.

"Це вильоти групи літаків із певних районів. Переважно це аеродром "Шайківка" для Ту-22М3, а також район півночі Каспійського моря для літаків Ту-95МС. Ці літаки злітали, робили певні маневри в повітрі та імітували завдання ракетного удару, який імовірний", - розповів речник ПС ЗСУ.

Ігнат поінформував, що навколо кордонів України розміщуються понад 400 бойових літаків, 360 гелікоптерів Росії, з них понад 150 ударних гелікоптерів.

Спікер зазначив, що протягом 24 лютого зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два вертольоти Ка-52 РФ, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня РФ.

"Наша ударна авіація під прикриттям винищувачів також працювала на певних напрямках, працювала по танкових колонах, по батареях реактивних систем залпового вогню, по броньованій техніці, по живій силі противника. Також уражено декілька переправ та пункти постачання паливно-мастильних матеріалів", - зазначив він.

Теги: #день_незалежності #обстріли #пс_зсу

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