Події

07:42 25.08.2022

За добу ЗСУ завдали чотири авіаудари у зосередження окупантів у Бериславському районі, а також по Каховському мосту в Херсонській області

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За добу ЗСУ завдали чотири авіаудари у зосередження окупантів у Бериславському районі, а також по Каховському мосту в Херсонській області

Минулої доби ЗСУ нанесли 4 авіаудари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, Каховському мосту в Херсонській області. Знищено 12 окупантів, 3 одиниці броньованої автотехніки, склад боєприпасів, командно-спостережний пункт БТГр та військову базу, повідомили в ОК "Південь".

"Нашою авіацією завдано 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по Каховському мосту. Результати влучень уточнюються", – йдеться у зведенні.

Зазначається, що за добу знищено 12 окупантів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Крім того, вражені командно-наглядовий пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ї військової бази.

В ОК додали, що остаточні втрати ворога уточнюються.

"У Чорному морі роздуває шторм, так що 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Однак, 4 носії "Калібрів", зокрема, 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів", - підсумували в ОК.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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