Події

07:15 25.08.2022

Швейцарія має намір на 15% скоротити споживання газу у зимовий період

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Швейцарія має намір на 15% скоротити споживання газу у зимовий період

Уряд Швейцарії оголосив про намір досягти скорочення споживання газу на 15% на найближчий зимовий період, повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з рішенням уряду, споживання газу має бути знижено на 15% у період з жовтня цього року до березня наступного року порівняно із середнім показником за останні п'ять років. Зазначається, що Берн добровільно ставить перед собою таку мету, щоб уникнути дефіциту газу цієї зими.

Крім того, уряд країни закликав промислові компанії, сферу послуг та адміністративні будинки знизити стандартну температуру, встановлену на термостатах.

У свою чергу, швейцарським компаніям на цей період рекомендовано перевести співробітників на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість приміщень, що опалюються, а місцевим жителям - відключити невикористовувані прилади, які споживають енергію, а також за можливості не тримати увімкненими комп'ютери.

У повідомленнях зазначається, що таким чином країна поставила собі мету, аналогічну тій, яка цього літа була погоджена в ЄС.

Влада Швейцарії пояснила, що країна не видобуває газ і не має потужностей для його зберігання. Тому запаси цього енергоносія на зиму вона творить за межами своєї території. При цьому в Берні припускають, що не зможуть отримати доступ до цих запасів, якщо газу буде мало у всій Європі. Звідси - прагнення економніше витрачати енергоресурс.

 

 

Теги: #газ #економія #швейцарія

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