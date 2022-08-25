Події

07:03 25.08.2022

Канада має намір повернути п'ять турбін, що залишилися, для "Північного потоку"

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Канада має намір повернути п'ять турбін, що залишилися, для "Північного потоку"

Канада має намір повернути ФРН п'ять турбін для "Північного потоку", що залишилися на ремонті в Монреалі, заявила глава МЗС країни Мелані Жолі.

"Ми ухвалили таке рішення. Це саме те, про що нас просила Німеччина", - сказала вона канадському телеканалу CBC.

Жолі також зазначила, що на думку Оттави, Росія "має якнайшвидше переглянути свою відмову" забрати вже передану Німеччині турбіну Siemens для встановлення на газопроводі "Північний потік".

У свою чергу федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив телеканалу, що Берлін продовжить працювати з Канадою, щоб забезпечити повернення п'яти турбін, що залишилися.

Телеканал нагадав, що в липні уряд Канади дав дозвіл на відправку шести турбін, які проходять технічне обслуговування в Монреалі, до Німеччини для подальшої передачі їх "Газпрому", але тоді одну з турбін Siemens у результаті відправили до Німеччини.

 

 

Теги: #канада #росія #німеччина #турбіни

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