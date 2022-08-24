Посуха в Європі може тривати ще протягом трьох місяців

Низка регіонів ЄС ще три місяці переживатимуть небувалу посуху, повідомляє Associated Press з посиланням на доповідь Євросоюзу.

"Засуха та високі температури повітря очікуються у західному Середземномор'ї аж до листопада 2022 року", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що особливо це торкнеться Португалії та Іспанії.

Наразі майже у половині країн ЄС діє попередження про посуху. Крім того, погіршення ситуації спостерігається у Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Люксембургу та інших.

Раніше повідомлялося, що, на думку Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії, нинішня посуха видається, можливо, найсильнішою за останні 500 років. Остаточні дані наприкінці сезону можуть підтвердити цю попередню оцінку.

Країни Європи, які цього літа страждають від природних пожеж, пов'язаних із аномальною спекою та посухою, у 2022 році побили сумний рекорд: вогнем спустошено 662,8 тис. га.

Серед найбільш зачеплених пожежами нинішнього року держав - Іспанія (246 тис. га згорілих лісів), Румунія (150 тис. га), Португалія (75 тис. га) та Франція (61 тис. га).