Події

20:35 24.08.2022

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

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У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Військовий аеродром у м.Миргороді Полтавської області та техніка, що знаходилася на ньому, отримали пошкодження внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами в середу, повідомляє пресцентр 831 бригади тактичної авіації ЗСУ.

"Незважаючи на потужні обстріли російськими окупантами військової інфраструктури Миргородщини, ми відбудуємо свій аеродром і відновимо всю техніку, як і відбудується кожен куточок нашої незламної та незалежної України!", - йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбук бригади.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в середу завдали ракетного удару по Миргороду, ймовірно, з використанням ракет Х-22, у результаті чого почалася пожежа. "Сьогодні близько 11.00 військами Росії завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 з військової інфраструктури міста Миргород", - розповіли в 831-й бригаді

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що в результаті чотирьох "прильотів" щодо інфраструктури Миргорода загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #полтавська_область #обстріл

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