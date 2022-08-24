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20:07 24.08.2022

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

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РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

Посли та керівники дипломатичних місій "Великої сімки" G7 погодилися з тим, що РФ має негайно припинити всі військові дії і вивести своїх військових і техніку із захопленої Запорізької атомної електростанції та м.Енергодар Запорізької області, де вона розташована, а також повернути Україні повний контроль за станцією.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Енергоатома", про це посли заявили під час зустрічі з президентом держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та віцепрезидентом компанії Хартмутом Якобом у посольстві Німеччини в Україні в середу, 24 серпня.

"РФ загрожує ядерній безпеці не тільки України, а й усього світу, загрожуючи можливими руйнуваннями та вибухом окупованої Запорізької АЕС. Зараз Росія перетворила ЗАЕС на свою військову базу і використовує її у військових цілях, розмістивши важку техніку та вибухівку безпосередньо у турбінних залах атомної станції" , – зазначив Котін під час зустрічі.

Глава "Енергоатома" також розповів про надзвичайно важкі умови праці персоналу ЗАЕС, постійні знущання та тиск на нього. Котін також зазначив, що від постійних обстрілів окупантами Енергодару та майданчика ЗАЕС гинуть люди, є поранені, руйнується інфраструктура міста та станції.

 

 

 

Теги: #рф #енергоатом #g7 #заес

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