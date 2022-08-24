Україна не має права втратити підтримку суспільств іноземних держав та поступитися ініціативою РФ - Зеленський

Україна не має права втратити підтримку суспільств та народів держав у всьому світі і в такий спосіб поступитися ініціативою Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Міцність у світі залежить від нас. Упевнений, що міцність усередині нашої держави на самому початку російського вторгнення продемонструвала світові, як це бути об'єднаними. Ми всі об'єдналися. Міцність – найголовніший сигнал, і його не можна втрачати. Його завжди бачать люди, бачать на полі бою, бачать, що таке сильна об'єднана держава. І навіть соромно трохи стає країнам, які повністю тебе не підтримували, тому що бачать, що їхні суспільства нас підтримували", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

Як наголосив глава держави, для України в умовах війни дуже важливо не втратити підтримки цих суспільств, водночас, за його словами, це буде складно.

"Я повністю згоден із тим, що це буде складно і через інформаційні атаки Росії на ті чи інші держави, на їхні суспільства. Складно навіть запроваджувати восьмий пакет санкцій, тому що це грає вже і на політику всередині інших держав, насамперед Європейського Союзу. Вони тут, вони розуміють, що відбувається. І нам із вами потрібна їхня об'єднана позиція. Тут трохи складніше, хоч і є в ЄС більшість держав із високою моральною позицією, які підтримують Україну", - сказав він.

"Тому не можна розслаблятися, не можна заморозити конфлікт, не можна сказати: почекаймо рік-два-три і потім почнемо говорити. У жодному разі не можна віддати ініціативу РФ: ні інформаційну, ні через енергетичні ризики, ні через опалювальний сезон, ядерний шантаж, блокування Чорного моря тощо. Україна не має права втратити ініціативу або дати можливість Європі втратити ініціативу", - додав президент.

За його словами, на сьогодні весь світ виграв ініціативу у Росії. "Тому нашою перемогою у війні буде об'єднання і неможливість втратити ініціативу", - резюмував Зеленський.