Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на 54 млн фунтів

Велика Британія виділить Україні військову допомогу на 54 млн фунтів стерлінгів, до якої увійдуть, зокрема, 2 тис. безпілотників, йдеться в повідомленні, опублікованому в середу на сайті уряду королівства.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про надання цього пакета допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу. Джонсон приїхав особисто привітати Україну з Днем Незалежності. Він заявив, що до цього пакета увійдуть безпілотники і протитанкові баражувальні боєприпаси, про які просили Збройні Сили України. Серед іншого Лондон планує передати Києву 850 мікродронів Black Hornet.