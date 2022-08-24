Події

17:37 24.08.2022

Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на 54 млн фунтів

1 хв читати
Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на 54 млн фунтів

Велика Британія виділить Україні військову допомогу на 54 млн фунтів стерлінгів, до якої увійдуть, зокрема, 2 тис. безпілотників, йдеться в повідомленні, опублікованому в середу на сайті уряду королівства.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про надання цього пакета допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу. Джонсон приїхав особисто привітати Україну з Днем Незалежності. Він заявив, що до цього пакета увійдуть безпілотники і протитанкові баражувальні боєприпаси, про які просили Збройні Сили України. Серед іншого Лондон планує передати Києву 850 мікродронів Black Hornet.

Теги: #велика_британія #джонсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 24.08.2022
Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

17:50 24.08.2022
Україна не має права втратити підтримку суспільств іноземних держав та поступитися ініціативою РФ - Зеленський

Україна не має права втратити підтримку суспільств іноземних держав та поступитися ініціативою РФ - Зеленський

16:18 24.08.2022
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном

15:22 23.08.2022
Україні потрібно й надалі надавати необхідну військову підтримку, допоки РФ не припинить війну – Джонсон

Україні потрібно й надалі надавати необхідну військову підтримку, допоки РФ не припинить війну – Джонсон

12:37 23.08.2022
Кордон Великої Британії за добу перетнула рекордна кількість нелегалів

Кордон Великої Британії за добу перетнула рекордна кількість нелегалів

11:52 19.08.2022
Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

20:38 16.08.2022
Власник Reebok купує британський люксовий бренд Ted Baker за $254 млн

Власник Reebok купує британський люксовий бренд Ted Baker за $254 млн

19:59 12.08.2022
Британського письменника Салмана Рушді госпіталізували у Нью-Йорку після нападу

Британського письменника Салмана Рушді госпіталізували у Нью-Йорку після нападу

16:39 11.08.2022
Генштаб: 2400 українських військових уже пройшли навчання у Великій Британії

Генштаб: 2400 українських військових уже пройшли навчання у Великій Британії

10:37 11.08.2022
Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

ОСТАННЄ

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Над Вінниччиною збито безпілотник окупантів – заступник глави ОПУ Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА