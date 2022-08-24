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13:51 24.08.2022

Заарештовано приміщення готелів у Львові та Києві, що належать російському підприємству

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Заарештовано приміщення готелів у Львові та Києві, що належать російському підприємству

Офіс генерального прокурора повідомляє про арешт приміщень двох готелів у Львові та Києві вартістю майже 1 млрд грн, бенефіцірними власниками мережі готелів є громадяни РФ.

"За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів - у центрі Львова та Києва. Загальна площа арештованого майна - 30 тис. м кв. Вартість - майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора у середу.

За інформацією прокуратури, також заарештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Наразі, як наголошується у повідомленні, правоохоронці вирішують питання про передання заарештованого майна в управління АРМА.

"За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про готель "Либідь" у Києві та "Дністер" у Львові, які входять до мережі готелів Premier Hotels and Resorts. Пресслужба мережі на час публікації не відповіла на запит агентства.

Власником львівського готелю "Дністер" виступає ТОВ "Східно-європейська готельна компанія", що сконцентрувала домінантний пакет акцій готелю у 2020 році. Власником "Либіді" є Pumori Enterprises Investments Ltd, який придбав готель у 2021 році.

ТОВ "Східно-європейська готельна компанія" створено у 2012 році. Його засновником із статутним капіталом 305 тис. грн виступає кіпрська Pumori Enterprises Investments Ltd., кінцевим бенефіціаром – Наталія Селіванова (Франція).

Premier Hotels and Resorts (ТОВ "Прем'єр Інтернешнл") об'єднує 16 готелів категорій 3-5 зірок під брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels та Premier Compass Hotels. Вони розташовані у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Полтаві, Сумах, Херсоні, Почаєві, Поляниці (Буковелі), Олександрії (Кіровоградська обл.) та Мішкольці (Угорщина). Загальний номерний фонд мережі становить понад 2,1 тис. номерів.

Теги: #арешт #нерухомість #готелі

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