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13:34 24.08.2022

ЄСПЛ зазначає, що тимчасові заходи у справі України проти Росії охоплюють і права військовополонених – Мін'юст

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ЄСПЛ зазначає, що тимчасові заходи у справі України проти Росії охоплюють і права військовополонених – Мін'юст

Європейський суд з прав людини розглянув клопотання України про дотримання прав полонених українських захисників і поширив застосування термінових заходів за позовом України проти Росії і на військовополонених, повідомляє Міністерство юстиції України.

"23 серпня 2022 року ЄСПЛ в терміновому порядку розглянув клопотання України про дотримання Росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)" щодо військовополонених", - ідеться в повідомленні Мін'юсту на сторінці у фейсбуці в середу.

За інформацією Мін'юсту, розглянувши клопотання України, ЄСПЛ зазначив, що у справі "Олійниченко проти Росії та України" він надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, зокрема медичної допомоги, що охоплює будь-які запити від імені українських військовополонених, якщо надано докази загрози життю і здоров'ю.

"ЄСПЛ зазначив, що надані РФ вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і зазначив, що вони також застосовуються і в міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)", - наголошується в повідомленні.

Також, як зазначають у Мін'юсті, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про це рішення.

"Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до всіх справ, пов'язаних зі збройною агресією, будь то міждержавна або індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють права військовополонених", - цитує Мін'юст заступницю міністра юстиції України Ірину Мудру.

23 серпня 2022 року Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя і заборони тортур, гарантованих статтями 2 і 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно українських захисників "Азовсталі".

Теги: #єспл #військовополонені

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