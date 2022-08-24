Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Малу Данилівку на Харківщині, двоє поранених

У День Незалежності, 24 серпня, російські окупаційні війська посилили терор мирного населення Харківської області, внаслідок сьогоднішніх обстрілів поранено двох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. На жаль, двоє цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, нині окупанти обстрілюють із артилерії м. Дергачі.

"Нагадую, що сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях", - закликав Синєгубов.