Залужний: Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися

Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам'яті", - написав Залужний у фейсбуці з нагоди Дня Незалежності України.

"Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися", - зазначив головком ЗСУ.

Він подякував усім захисникам та захисникам України за службу та захист української незалежності й територіальної цілісності.