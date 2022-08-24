Події

09:48 24.08.2022

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 150 осіб, три танки та вертоліт

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Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 150 осіб, три танки та вертоліт

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні майже 150 військовослужбовців, три танки й один вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, окупанти за минулу добу також втратили 5 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 БПЛА, 10 автомобілів (зокрема автоцистерни з ПММ).

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили майже 45 700 військовослужбовців, 1 924 танки, 4 243 бронемашини, 1 036 артсистем, 266 РСЗВ, 147 засобів ППО, 234 літака, 199 вертольотів, 819 БПЛА, 196 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3 160 автомобілів (зокрема автоцистерни з ПММ), 99 одиниць спецтехніки.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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