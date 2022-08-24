Події

09:41 24.08.2022

Шмигаль: Ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління

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Шмигаль: Ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна боролася за свою незалежність століттями, й продовжує відстоювати її зараз у повномасштабній війні, розв'язаній Росією.

"Сьогоднішня дата знаменує не лише 31-річчя відновлення Незалежності України, але й рівно пів року героїчної боротьби українського народу проти рашистських загарбників. Україна виборювала свою незалежність століттями, і продовжує відстоювати її зараз в розв’язаній Росією повномасштабній війні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі з нагоди Дня Незалежності.

Прем'єр зазначив, що сьогодні українці як ніколи відчувають гордість за нашу державу, а Україна стала синонімом хоробрості та відваги.

"Саме ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління. Наша віра у перемогу міцна й непохитна. 31 рік - це тільки початок. Новий початок для кожного з нас, аби після перемоги відновити країну, достойну наших дітей та онуків", - наголосив він.

Теги: #день_незалежності #шмигаль

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