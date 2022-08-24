Події

09:22 24.08.2022

За шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама - Зеленський

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За шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама.

"Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли. І 24 серпня не мала почути слів "із Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!" - сказав він у середу у відеозверненні, присвяченому Дню Незалежності України.

"За ці шість місяців ми змінили історію, світ і змінилися самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім'я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто є хто", - сказав він.

Одночасно, за його словами, "весь світ дізнався, хто такі українці… Більше ніхто не скаже про Україну: це десь там біля Росії".

"Ми ще не мали "Хаймарсів", але мали людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю", - сказав президент.

Він заявив, що "український народ та його мужність надихнули весь світ. Дали людству нову надію, що справедливість не залишила наш цинічний світ остаточно. І в ньому все ще перемагає не сила, а правда. Не гроші, а цінності. Не нафта, а людина".

За його словами, "у всіх світових підручниках з історії буде розділ "Часи, коли світ об'єднала Україна". Коли у демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє".

Україна, сказав Зеленський, "розбудила весь континент. Європа виходить на майдани. Європа запроваджує жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає: Україна – майбутній член Євросоюзу".

"Великий бізнес зрозумів, що гроші таки пахнуть. Кров'ю, гаром, смертю. Корпорації та бренди йдуть з російського ринку, і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки", - сказав також він, зазначивши, що "ще ніколи у світі думка суспільства не мала такого впливу на політиків".

"Сьогодні люди диктують владі тренди та правила поведінки. Бути байдужим, неактивним та повільним соромно. Бути нерішучим і надто обережним – соромно. Говорити мляво, розмито та надто дипломатично – соромно. Не підтримувати Україну – соромно. І казати, що від України є втома, соромно", - сказав він.

Теги: #війна #незалежність

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