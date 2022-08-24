Події

08:21 24.08.2022

ЗС України ліквідували склад боєприпасів окупантів у Нововознесенському Херсонської області

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ЗС України ліквідували склад боєприпасів окупантів у Нововознесенському Херсонської області

Збройні сили України (ЗСУ) ліквідували склад боєприпасів окупантів у Нововознесенському Херсонської області, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Наші 3 вертолітні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському та Правдиному разом із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат зі скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та три одиниці автомобільної техніки", - сказано в повідомленні.

Крім того, вже традиційно знищено склад боєприпасів у Нововознесенському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

 

 

 

Теги: #обстановка #південь

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