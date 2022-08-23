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22:01 23.08.2022

Порошенко передав на фронт для бригади ДШВ партію британських вантажівок Leyland DAF

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Порошенко передав на фронт для бригади ДШВ партію британських вантажівок Leyland DAF

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав на фронт партію британських вантажних автомобілів для бригади десантно-штурмових військ, повідомила пресслужба політсили.

"Хлопці кажуть: вантажівки вкрай потрібні у військах, це справжні "робочі конячки". Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватися лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів", - зазначено в повідомленні пресслужби партії.

Зазначається, що частина цих машин - із відкритою платформою, частина - з тентами. Десантники розповідають, що ті машини, які зараз в армії, частіше в ремонті, ніж на ходу.

За інформацією пресслужби, волонтери та Фонд Порошенка законтрактували у Великій Британії понад 200 таких вантажівок. Такі машини багато років служили у британській армії.

"Автівки, які після розконсервації через всю Європу везуть до України, ставлять на техогляд, приводять до ладу і в ідеальному стані передають у війська. Гроші збирають волонтери ГО "Справа громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює суму", - зазначено в повідомленні.

Також Порошенко наголосив, що "ефективна співпраця з підрозділами, батальйонами та бригадами триватиме".

"Ми йдемо на дуже потужні проєкти, які коштують мільйони доларів. Це все можливо завдяки нашим з вами спільним зусиллям, кожному донату. Я вдячний волонтерам, які організовують і допомагають робити всю логістику", - наводить пресслужба слова Порошенка.

Крім того, лідер "Євросолідарності" повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю безпілотних летальних апаратів оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА також надійшов у війська.

"Один із батальойнів ДШВ уже отримав 11 нових італійських бронемашин. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel", - повідомляється в релізі партії.

 

Теги: #порошенко #вантажівки #дшв

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