Події

20:57 23.08.2022

Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

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Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні попередив співгромадян про можливість проведення Росією у День української незалежності, 24 серпня, "огидних провокацій" та жорстоких ударів по території України.

"Дорогі українці! Завтра важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми повинні усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, Збройні сили України, спецслужби та розвідка зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо.

"Ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору, але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги та на офіційні повідомлення. І пам'ятайте: ми повинні всі разом дійти до перемоги", – сказав глава держави.

 

 

Теги: #президент #провокації #попередження

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