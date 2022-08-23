Події

19:58 23.08.2022

США вирішили надати Україні пакет військової допомоги на $3 млрд

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США вирішили надати Україні пакет військової допомоги на $3 млрд

Влада США планує оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги на $3 млрд, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на джерела.

За їхніми даними, американська сторона зробить відповідне оголошення у середу.

Згідно з джерелами, допомога піде на "підготовку та озброєння українських сил для ведення бойових дій протягом довгих років".

Раніше у серпні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що нинішня американська адміністрація з приходом до влади президента Джо Байдена поставила Україні зброю, боєприпаси та військове обладнання на загальну суму $10,6 млрд.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #зброя

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