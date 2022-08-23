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19:20 23.08.2022

Зеленський про вбивство Дугіної: Це точно не наша відповідальність

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Зеленський про вбивство Дугіної: Це точно не наша відповідальність

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо заяв Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) про нібито причетність до вбивства Дарії Дугиної українки Наталії Вовк, заявив, що це точно не відповідальність України, а сама Вовк не є українською громадянкою.

"Це точно не наша відповідальність. Вона не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. Вона не перебуває на території України, зокрема на тимчасово окупованій", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".

Як повідомлялося, 20 серпня в Підмосков'ї в районі селища Великі В'яземи підірвали автомобіль, що належить російському пропагандисту Олександру Дугіну. У машині була дочка Дугіна, яка загинула на місці. Сам пропагандист, за повідомленнями росЗМІ, після загибелі доньки потрапив до лікарні.

Через дві доби у ФСБ РФ заявили, що вбивство Дар'ї розкрито, обвинувативши в причетності українку Наталію Вовк, яка 23 липня приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою. Повідомляється, що Вовк нібито перебуває у складі полку "Азов".

У полку "Азов" заявили, що Вовк не має жодного стосунку до полку, сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над українськими військовополоненими.

 

 

Теги: #росія #убивство #дугіна

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