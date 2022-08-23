Необхідно підвищувати міжнародний тиск і ціну для Путіна та його прихильників - Блінкен

Необхідно й надалі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Росії Володимира Путіна та його шанувальників, доки права українського народу та України не будуть належним чином поважатися, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми маємо й надалі наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна, так само як і будь-яка інша частина України – це Україна. Це була наша позиція 2014 року, це наша позиція 2022 року. Ми маємо далі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Путіна та його шанувальників, доки права українського народу та його суверенної країни не будуть належним чином поважатися", - сказав Блінкен на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Він наголосив на необхідності продовжувати надавати гуманітарну та дипломатичну допомогу українцям, які сміливо захищають свої права. Блінкен запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні.