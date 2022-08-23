Події

18:29 23.08.2022

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу, – ГУР МО

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Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу, – ГУР МО

Російські окупанти намагаються підняти в повітря хмари радіоактивного пилу, обстрілюючи золовідвали Запорізької ТЕС, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

"Рашисти використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодара віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що це місця складування золи, яка утворюється у процесі роботи теплових електростанцій.

"Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані", - наголошують у ГУР.

Там додають, що внаслідок мінометних ударів по золовідвалах "утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара".

"Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються подати ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ", - підсумували у відомстві.

Теги: #обстріли #заес #запорізька_тес

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