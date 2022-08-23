Події

16:23 23.08.2022

Харківські спецназівці патрулюватимуть місто на трофейному "Тигрі"

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Спецназівці харківської поліції вирушили на патрулювання міста на трофейному "Тигрі", який було відбито в окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Це російська техніка, яка їхала від російського Бєлгорода до нашого українського Харкова. В ній їхали ці уроди, які потім знищували і зараз знищують наше місто. Зараз на ньому будуть їздити герої, герої, які будуть знищувати тих уродів. Ми точно доїдемо, як мінімум до Бєлгорода на ньому", - наводить слова начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка відділ комунікацій.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, машину в окупантів відбили бійці спецпідрозділу КОРД, тому було ухвалено рішення після ремонту передати її до поліції.

"Наші збройні сили відпрацювали, зокрема, спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який зустрів окупантів, диверсійно-розвідувальну групу, які заходили до міста Харкова і відчули силу наших українських воїнів, і як наслідок, цей автомобіль вже служить в лавах НПУ, яка є складовою частиною сил оборони міста Харкова та області", - сказав Синєгубов.

Трофейний "Тигр" було відремонтовано на одному із харківських підприємств. Тепер на ньому український прапор та напис "Доброго вечора, ми з Харкова".

Теги: #тигр #харків

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