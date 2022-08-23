Генсек НАТО: Стабільна та незалежна Україна – запорука євроатлантичної безпеки

Потужна, стабільна, незалежна Україна є запорукою євроатлантичної безпеки, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Зима йде, зима буде важка, і ми бачимо тепер, що війна триває на виснаження, це боротьба волі, боротьба логістики. Тому ми маємо далі підтримувати Україну, це ми робитимемо в подальшій перспективі, щоб Україна могла перемагати як суверенна незалежна нація: потужна, стабільна, незалежна Україна - це запорука євроатлантичної безпеки. НАТО разом з Україною, підтримує її 30 років незалежності, ми й тепер з Україною, далі будемо з Україною, скільки буде необхідно", - сказав Столтенберг на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Він наголосив, що НАТО допомагає Україні оборонятися, це її суверенне право.

"Ми здавна віддані справі партнерства з Україною. Ми допомогли Україні перейти до натовських стандартів обладнання і також у військовому управлінні. Ми даємо вам можливість міцно стояти на ногах, іти дорогою післявоєнної реконструкції, відновлення країни", - зазначив Столтенберг.

Генсек зазначив, що постійно зв'язується з лідерами країн для того, щоб вони надавали більше військового обладнання та більше боєприпасів якнайшвидше.

"НАТО повністю солідарне з Україною, наші країни-члени підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, ваше право на те, щоб захищати свою землю й обирати свій шлях у майбутнє. Президент Путін розпочав цю невиправдану війну, він має сам її зупинити та прибрати свою армію з української землі", - наголосив генсек.