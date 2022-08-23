МЗС Литви: Якщо ЄС не заборонить видачу віз росіянам, Вільнюс шукатиме регіонального рішення

Якщо Євросоюз не домовиться про заборону на видачу туристичних віз росіянам, офіційні відомства Литви обговорюватимуть таку можливість на регіональному рівні, заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Насамперед ми прагнутимемо до європейського рішення, тому що воно найстійкіше, найвірніше з правової точки зору… Якщо такого не буде, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке охоплювало б країни Балтії, Польщу і потенційно Фінляндію", - заявив глава литовської дипломатії після засідання комітету із закордонних справ у Сеймі.

За словами міністра, регіональне рішення, яке охопило б усі країни ЄС, що межують із Росією, могло б бути схожим на те, яке нині в односторонньому порядку застосовує Естонія.

"Я думаю, що воно було б схоже на те, про що сьогодні говорить Естонія, що певні групи осіб, допуск яких був би сумнівним на користь нашої національної безпеки, не допускатимуть", - сказав Ландсберґіс.

У кожному випадку, як вважає глава дипломатичного відомства, прикордонник держави ЄС має запитувати у громадянина Росії, з якою метою він їде, а також може поцікавитись його ставленням до агресії РФ проти України.

Ландсберґіс стверджує, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним шляхом для туристів із Росії та Білорусії до Європи.

"Переважно всі туристи прибувають через ці країни автомобільним транспортом, інші шляхи сполучення проходять через Стамбул, Дубай, Єреван літаком. З додаванням додаткової країни можна дістатися Європи, але цифри набагато нижчі. Після ухвалення регіонального рішення, зрозуміло, потік мандрівників значно зменшиться", – вважає глава МЗС.

За його словами, найскладніше буде узгодити технічні питання.

"Ми хочемо, щоб правила, якщо їх буде узгоджено, застосовували однаково. Іншими словами, щоб людина, якій було відмовлено у в'їзді до Естонії, не отримала іншої відповіді ні в Латвії, ні в Литві", - заявив Ландсбергіс.

Міністр каже, що також поки що не дано відповіді на запитання, чи слід відмовляти у в'їзді тільки російським туристам чи ще й білоруським.

Раніше Естонія, Фінляндія, Латвія та Литва порушили тему заборони віз для росіян до країн Євросоюзу. Проти цієї ініціативи виступили Кіпр, Греція та Португалія. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що не підтримує цієї ідеї.

Очікується, що наприкінці серпня глави МЗС країн ЄС обговорять це питання на зустрічі у Празі.