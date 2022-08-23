Події

13:14 23.08.2022

Саміт Кримської платформи об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності - Кулеба

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Саміт Кримської платформи об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності - Кулеба

Саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться у вівторок, об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогоднішній саміт Міжнародної Кримської платформи як ніколи своєчасний. Він об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності. Деокупація Криму є ключем до відновлення безпеки Чорноморського регіону, Європи та світу", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Теги: #кулеба #кримська_платформа

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