Події

12:27 23.08.2022

Погода на День Незалежності буде спекотною, короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті

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Погода на День Незалежності буде спекотною, короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті

У День Незалежності, 24 серпня, у більшості областей України без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, удень у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у південній та східній частинах країни місцями до 22°; вдень 29-34°, у західних областях 26-31°; у Карпатах та горах Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві 24 серпня без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 серпня найвища температура вдень була +35,8°С у 2007 році, найнижча вночі +7,4°С у 1907 році.

У четвер, 25 серпня, у всій Україні без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 28-33°, на сході країни до 36°, у Карпатах та Кримських горах 20-25°.

У Києві 25 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

23 серпня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 23°.

Теги: #укргідрометцентр

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